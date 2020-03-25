«Продобзор»: все о ценах на продукты в Иркутске

Те, кто в ближайшее время отправился или отправится на самоизоляцию, конечно, запасаются самым необходимым. В ход идут различные крупы, мука, сахар, соль, чай, а также тушенка и сгущенка. Как изменились цены на эти товары в последнее время и как часто их покупают, расскажем в «Продобзоре».

Во время самоизоляции кто-то предпочитает доставку на дом, а кто-то закупается заранее. Во многих регионах уже организовали социальную помощь незащищенным категориям. А те, кто в состоянии сами себя обеспечить, идут за продуктами в магазин. Продавцы говорят: на этой неделе людей, массово скупающих продукты, стало значительно меньше. Но некоторые товары на прилавках в заметном меньшинстве. Оттого и цены стали выше.

Светлана МЕНЬШИКОВА, ПРОДАВЕЦ: Раньше ситуация была стабильна, после чего спрос увеличился, а вот буквально позавчера он упал, продажи очень плохие. Я думаю, это связано с тем, что народ купил все необходимое, а сейчас просто на самоизоляции отдыхает.

Дефицит на прилавках ожидаемо связан лишь с гречкой. Многие поставщики говорят, что сейчас ее нет на складах, но сразу же успокаивают: это временно. В продаже крупа по-прежнему есть. Ее цена от 50 рублей. Куда дороже стоит рис — 134 рубля за пачку. Намного меньше, 46 рублей, придется отдать за перловку. Она содержит в себе не меньше полезных злаков. Макароны обойдутся в 98 рублей. Также в состав корзины входит мука. Она в среднем стоит 120 рублей. Неожиданно дороже стала соль — 98 рублей. По словам продавцов, так получилось, потому что самую дешевую разобрали. Зато в достатке сахар и сгущенка. Их минимальная стоимость 26 и 47 рублей, соответственно. И, конечно же, как без чая. Он стоит до 90 рублей. К удивлению, многие пенсионеры, а именно им рекомендовано перейти на самоизоляцию, спокойны.

Продавцы по-прежнему призывают не паниковать. Кстати, на случай повышенной безопасности во многих магазинах установлены дозаторы с жидким мылом. Мойте руки и хорошо питайтесь!



