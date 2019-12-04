«Продобзор»: все о ценах на овощи в Иркутске

Зима – время, когда иммунитет человека работает на максимум. Как провести профилактику заболеваний в домашних условиях? Конечно, ежедневно употреблять в пищу овощи и фрукты, отмечают медики. Какие именно продукты обладают большей пользой для иммунитета и сколько они стоят, расскажем в «Продобзоре».

Чтобы полноценно отметить Новый год и насладиться во всем объеме приближающимися праздниками, важно не стать жертвой вездесущего гриппа. А с непредсказуемой иркутской погодой эта задача усложняется. Без сильного иммунитета противостоять болезням невозможно. Испокон веков самым эффективным способом профилактики являлись фрукты и овощи на столе.

Татьяна ШЕРСТОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Овощи на нашем столе бывают очень часто. Потому что это витамины, это залог здоровья. Так что покупайте овощи на Новый год. Украшайте стол. Всем здоровья в новом году!

Какая же ситуация с ценами на овощи на иркутских рынках? Например, стоимость килограмма помидоров черри 200 рублей. Капуста, которую недаром называют царицей огорода, обойдется всего в 25 рублей за килограмм. А вот за лидера по содержанию количества витамина А – морковь — за один килограмм нужно отдать 20 рублей.

Хабибулло НАЗАРОВ, ПРОДАВЕЦ: Сейчас берут черри, помидоры из Ташкента розовые. Помидоры, огурцы томские. Российских огурцов больше стало. Невысокие цены. В прошлом году было намного дороже в это же время. В этом году уже на 50 рублей дешевле. А в Новый год будет, наверное, дешевле стоимость.

Идеальная добавка к салатам и горячим блюдам — это зеленый лук. Он богат крайне важным для организма витамином С. Цена около 40 рублей за 100 граммов. Сладкий перец — вкусный и сочный овощ, который употребляют и в свежем, и в засушенном, и в приготовленном виде. Его биологические ферменты уничтожают болезнетворные бактерии в организме. Такой чудо-овощ на иркутских прилавках стоит приблизительно 140 рублей за килограмм. Наконец, главный убийца вирусов и бактерий — чеснок — стоит приблизительно 100 рублей за килограмм. В Иркутске огромный выбор овощей, и каждый найдет продукт на свой цвет, вкус, цену и пользу. С наступающим Новым годом!