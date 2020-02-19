«Продобзор»: все о ценах на овощи в Иркутске

Не сезон, но цены не изменились. Так продавцы говорят об овощах. С чем это связано и как часто их покупают? Почему соленья сейчас пользуются большим спросом? И когда овощи все-таки подорожают? Ответы на эти вопросы в нашем традиционном «Продобзоре».

Спрос на овощи круглый год одинаковый. Дорожают эти продукты ближе к маю. Причем популярностью пользуются и соленья, которые раньше всегда ждали своего часа на даче. А свежие овощи доставляют в магазин почти каждый день, так как раскупают их очень быстро. В лидерах местная капуста, которая является ценным диетическим продуктом. Ее покупают те, кто худеет к лету.

Гулида КАМОЛДИНОВА, ПРОДАВЕЦ: У нас овощи долго не задерживаются на прилавках. Капуста местная, ревякинская. Она как была в цене, так и держится в цене.

Один вилок капусты стоит 40 рублей. Чуть дешевле килограмм урикской картошки — 30 рублей. 220 придется отдать за баклажаны. Цена кабачков — 250 рублей. В разгар гриппа и ОРВИ не подорожал даже чеснок. Сто граммов стоят 25 рублей. 250 рублей стоят огурцы, а кило помидоров дороже — 280. Кто-то успевает приходить в магазин только после работы. А Нина Степанова старается успевать купить любимые овощи даже в обеденный перерыв. Благо работает женщина недалеко.

Нина СТЕПАНОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Картошечку покупаю, лук, кабачки, помидоры, огурцы. Но пореже. Они все-таки дороговаты. А еще из овощей морковь, свеклу. В общем, все, что нужно, чтобы борщ сварить.

И все-таки соленья покупают чаще. Покупатели уверены: там нет никаких добавок. Да и сами овощи прямо с дачи вкуснее и полезнее. Ведь высокое содержание соли в продуктах затрудняет развитие бактерий и плесени. Кстати, стоит одна такая банка порядка 300 рублей.