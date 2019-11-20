«Продобзор»: все о ценах на овощи и фрукты в Иркутске

С приходом холодов в регионе начался сезон простуд. Для укрепления иммунитета врачи рекомендуют есть больше витаминов. Тем более на прилавках достаточно фруктов и овощей, которые богаты полезными свойствами. Какие продукты защитят от болезней? Об этом расскажем в традиционном «Продобзоре».

В Иркутскую область зимние морозы приходят уже в ноябре. Чтобы не заболеть, в рацион советуют добавлять больше витаминов. Или, например, чеснок — самое известное «средство от всех болезней». Его средняя цена — 160 рублей за килограмм. Другой народный метод — ингаляция отварным картофелем. Килограмм этого овоща стоит от 20 до 30 рублей.

Ирина ТУРАНОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Если вы простыли, то, пожалуйста, отварили картошечку, подышали над паром. Чеснок у нас ежедневно в рационе. Обязательно. И в какие-то салаты и просто зубчик чеснока нужно съедать каждый день. Ешьте овощи и фрукты и будете здоровы.

Укрепить иммунитет помогает редька. Благодаря обилию витаминов ее сок благотворно влияет на зрение и сосуды. Килограмм черной редьки стоит 70 рублей. А за кило белой редьки, не менее полезной, придется отдать 80 рублей. Не уступает в популярности капуста. Ее берут для засолки. Цена снизилась, и сегодня килограмм можно купить за 25 рублей. Кстати, поддерживать здоровье покупатели предпочитают и фруктами. Спросом пользуется виноград. Его плоды богаты клетчаткой и витамином С. В зависимости от сорта гроздья продают от 170 до 290 рублей за кило. Но чаще берут яблоки. Ведь на прилавках всегда большой ассортимент.

Малика РУЗИЕВА, ПРОДАВЕЦ: У нас сейчас берут очень хорошо яблоки. У нас яблоки разных сортов, разных видов. Например, вот это «Гренни Смит», он кисло-сладкий, сочный. Также есть «Голден», он сладкий. Полезные витамины. Есть алматинский «Апорт», не сильно сладкий, не сильно кислый, ароматный.

С завершением дачного сезона яблоки подорожали. И сейчас килограмм полезного фрукта стоит от 120 до 180 рублей. В ноябре сезон урожая наступает у киви. Считается, что одна порция этого фрукта содержит две ежедневные нормы витамина С. Килограмм можно купить за 250 рублей. Сегодня прилавки заполнены в основном импортными товарами. Рост цен обещают к зиме. Но полезные овощи и фрукты популярны у покупателей в любое время года.