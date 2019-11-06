«Продобзор»: все о ценах на фрукты в Иркутске

Полезные и любимые многими. Фрукты — неотъемлемая часть салатов, десертов и обычного перекуса. Многие люди не могут представить жизнь без этих сочных и ароматных плодов, тем более в ожидании Нового года. В традиционном «Продобзоре» расскажем о фруктах.

Поздняя осень — время, когда фрукты необходимы для организма. На улице становится холоднее, и россияне ждут Нового года. Фруктовый салат, свежевыжатые соки и десерты. Именно эти блюда стали популярными благодаря незабываемым фруктовым вкусам. За любимыми плодами в современные магазины выстраиваются очереди с самого утра.

Шахдиер УСТОЕВ, ПРОДАВЕЦ: Самые ходовые фрукты сейчас — это яблоки, их хорошо покупают, нормально берут. Основные — это краснодарские яблоки, есть «Гала», нормальные товары. Еще ходовой фрукт — это хурма, каждый день продаем ее.

115 рублей — цена килограмма яблок, 190 — стоимость грейпфрута. Килограмм турецких лимонов обойдется покупателям в 130 рублей. А сербские груши — в 149 рублей. Особое внимание современный покупатель уделяет бананам. Их цена 100 рублей за кило. Столько же стоят марокканские мандарины. Покупатели говорят: фрукты — в их холодильнике товар незаменимый, но приобретать их они хотят по более низким ценам.

Анастасия СОРОКОВИКОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Я люблю фрукты потому, что это полезно для моего организма, но покупать их каждый день я не могу, так как очень дорого.

Поздней осенью спрос на фрукты не падает, а значительно растет. Поэтому и цена увеличивается пропорционально спросу. Резкий скачок продаж обещают ближе к Новому году, когда каждый россиянин запасается фруктовым набором для праздничного стола.