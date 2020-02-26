«Продобзор»: во сколько обойдется приготовление блинов для иркутян?

Масленичная неделя в самом разгаре. Сегодня мы подсчитали, во сколько обойдется нам приготовление блинов с начинкой и без. Обо всем по порядку в рубрике «Продобзор».

На Центральном рынке, как всегда, ажиотаж. Но в период масленичной недели и подавно. Сюда приходят за всем необходимым для блинного теста: мукой, яйцами, маслом, молоком. Эти продукты сейчас самые ходовые. Покупатели делятся секретами своих рецептов.

— Я думаю, что у каждой женщины есть своей секрет, но я обычно добавляю еще чуть-чуть горяченькой воды, чтобы блинчики были с дырочками.

Сколько же будет стоить подготовка праздничного стола для жителей Иркутской области? По данным Иркутскстата, средняя цена сливочного масла 688 рублей за килограмм, литр подсолнечного стоит 98 рублей, молоко – 59, килограмм муки – 33 рубля, десяток яиц обойдется в 59 рублей, а сахар — 39 рублей за кило. Цены порой кусаются. Но иркутяне ищут всегда там, где можно купить дешевле.

Владислав СВЕРДЛОВ, ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА: Цены у нас самые низкие, рынок у нас, как говорится, народный. Купить можно все на тот кошелек, на ту цену. И сторговаться здесь, на рынке. И самое главное, что вас здесь не обманут. Это Центральный рынок. Все ингредиенты для масленицы, для поздравления, для тех вкусняшек, чем вы хотите дома угощать своих близких, они все у нас здесь есть.

Кстати, специалисты Иркутскстата подсчитали, что за год больше всего подорожало сливочное масло — на 11%, пшеничная мука и молоко — почти на 5%. А другие ингредиенты, наоборот, подешевели. Так, яйца на 10%, подсолнечное масло на 3%, сахар и вовсе почти на треть. В среднем порция блинов обойдется иркутянам в 137,5 рублей. На весь набор продуктов у нас ушло 479,5 рублей.

Кстати, многие любят блины с начинкой. И вот здесь нет предела фантазии. Но это, конечно, приведет к удорожанию самого популярного блюда масленичной недели. Для начинки можно использовать икру, рыбу, вареное мясо птицы, творог, овощи, фрукты. И к потраченной сумме на блинное тесто добавьте еще от 300 до 1000 рублей. Желаем вам щедрого стола и счастливой Масленицы!