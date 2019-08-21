«Продобзор»: в сезон заготовок сахар и соль пользуются особым спросом иркутян

К концу лета у дачников наступает горячая пора. Нужно делать заготовки на зиму. Засаливать овощи, варить варенье и запасаться продуктами. Какими именно, смотрите в нашем традиционном «Продобзоре».

До осени остались считанные дни. Август — самый урожайный месяц. И самый напряженный для хозяек. Надо сделать заготовки на всю зиму. Сейчас дачники активно покупают главный ингредиент любого варенья – сахар.

Алена ФИЛЕВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Сахар стараемся брать перед сезоном ягодоварения. Потому что иначе в сезон не подступиться, цены взлетают в несколько раз.

Сегодня за килограмм сахара придется заплатить 47 рублей. Популярность пищевой соли также возросла. Ее используют для консервации огурцов, помидоров и других овощей. 100 граммов пищевой соли обойдется любителям солений в 17 рублей. Еще один ингредиент для овощных заготовок — растительное масло. Цена на него не изменилась, и сейчас литровая бутылка подсолнечного стоит от 85 до 130 рублей. Однако не все любимые продукты можно вырастить в огороде. Например, сыр дачники покупают перед каждой поездкой на участок.

Эмма СОЛОДУХИНА, ПОКУПАТЕЛЬ: Сыры люблю, но я люблю больше горные, российские. Настоящие сыры люблю.

960 рублей за килограмм. Столько стоит «Пармезан» — самый дорогой натуральный сыр. Наиболее дешевый сметанковый — 296 рублей. Спрос также растет на их недорогой аналог – сырный продукт. В отличие от традиционного сыра, помимо сливок, в него добавляют растительный жир. Цена на сырный продукт «Российский» — 284 рубля. На голландский – 320. Вместе с сыром дачники покупают молоко. Предпочитают концентрированное, ведь оно подходит для длительного хранения. Средняя цена — 55 рублей за упаковку.

Лариса МИЦКЕВИЧ, ПРОДАВЕЦ: Там процентное содержание 7,1% жирности. И поэтому оно большой популярностью пользуется. В кондитерке нигде его не используют, в основном в чаепитии используют.

В конце лета цена падает только на фрукты и овощи. Сахар, соль, масло и сыр обычно дорожают к осени. Поэтому многие предпочитают покупать продукты длительного хранения, пока цены не выросли.