«Продобзор»: в преддверии Нового года расскажем о ценах на рыбу в Иркутске

До Нового года осталось совсем немного. Известно, что значительную часть праздничных блюд составляет рыба. Товар дорогой, но любимый многими жителями. О ценах на рыбу расскажем в «Продобзоре».

Такую кету продавцы рассматривают и изучают самостоятельно. Ведь ее можно тушить, жарить и солить. Не меньшее внимание торговцы уделяют и камбале, еще одной полезной и удивительной рыбе. Она может переносить резкие колебания соленых вод и выживать в любых водоемах. С началом декабря спрос на рыбу закономерно увеличился. Именно поэтому качество товаров и работу рынка проверяют руководители торговых точек.

Александр КОРОТКОВ, ДИРЕКТОР МАГАЗИНА: В преддверии Нового года самые популярные рыбы — это кета и горбуша. Потому что они самые дешевые. Но люди, конечно, могут себе позволить купить и самую жирненькую и сочненькую рыбку. Форель или семгу. Ну и, конечно же, икру.

Самая дешевая горбуша стоит 180 рублей. Есть также отделы, где за нее придется отдать 220 рублей. 160 рублей — цена сахалинского минтая. За кету посетители торгового центра заплатят 440 рублей. А сиг и скумбрия обойдутся в 480 и 230, соответственно. А вот стоимость камчатского кижуча выше — 560 рублей за килограмм. 1080 покупатели отдадут за килограмм сахалинского палтуса. Одна из самых дорогих рыб сегодня — форель. Это связано с большим содержанием в ней фосфора и других полезных веществ. Так, килограмм чилийской форели стоит 1350 рублей. Несмотря на постоянный рост цен, рыба остается одним из самых популярных товаров на современном рынке. Например, иркутянка Анна Попова не может представить свой рацион без нее. И высокие цены ее не пугают.

Анна ПОПОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Я больше всего люблю горбушу, я ее беру, чтобы запекать. С маринадом, под соусом. Если говорить о рыбе, то я предпочитаю камбалу, голец и кижуч. Это все мои рыбы.

Рыбный пирог, горбуша в кляре, запеченная скумбрия. Уже в канун Нового года многие столы украсят именно эти блюда. А это значит, что сейчас самое время отправиться в магазин за рыбой.