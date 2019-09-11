«Продобзор»: стоимость овощей в Иркутске снизилась

По словам продавцов, продукцию иркутских хозяйств покупают даже владельцы собственных огородов, ведь в сентябре цены ниже. Какие овощи предпочитают брать иркутяне сегодня, расскажем в традиционном «Продобзоре».

Лучшие овощи с собственного участка, говорят иркутяне. Но даже опытные дачники не против купить продукты на рынке. Тем более, когда на прилавках местный урожай.

Елена ВИЛЬЧИНСКАЯ, ПОКУПАТЕЛЬ: У меня все свое. Сама выращиваю, слава Богу, уже второй год. А сюда приходим брать только то, что необходимо. То, чего нет на столе. То, что не вырастила сама.

Сейчас цена снижена на многие овощи местных хозяйств. Например, за килограмм свеклы, выращенной в Иркутском районе, покупатели отдадут 16 рублей. В период похолодания среди иркутян особенно популярна морковь. В ее соке много клетчатки и витамина А. Цена на этот полезный овощ до 20 рублей за килограмм. Но заметнее всех подешевели помидоры черри. За два месяца их цена упала в несколько раз. И сегодня килограмм черри продают от 80 до 90 рублей. Снизилась стоимость и местного картофеля. Теперь за килограмм вместо привычных 40 иркутяне отдадут в среднем 17 рублей. Благодаря низкой цене картошка — сегодня самый ходовой овощ.

Вера ТИШКИНА, ПРОДАВЕЦ: Картошку не все посадили. Из-за наводнений у многих это все затопило. Берут картошку. Картошка по сравнению с весной, конечно, подешевела. Сейчас на помидоры, огурцы постепенно поднимается цена, потому что холодно, урожай у многих уже закончился.

Урожай огурцов постепенно отходит. Их стоимость поднялась до 40 рублей за килограмм. Зато кабачки продолжают продавать по сниженной цене. Этот увесистый овощ любят за вкус и простоту в выращивании. И килограмм кабачков обойдется покупателям в среднем в 50 рублей. Сегодня склады наполнены овощами местных огородов. Дачный сезон еще не закончен, поэтому в ближайшее время ценовая картина не изменится.