«Продобзор»: сколько стоят пельмени и грибы в Иркутске?

Пельмени по-сибирски с майонезом или с соусом — одно из самых популярных блюд в России. Не отстают и грибы, которые собрали летом. А как закупить все необходимое для калорийных и полезных зимних блюд, чтобы было вкусно и недорого? Расскажем в традиционном «Продобзоре».

Календарная зима наступит уже на этой неделе. И чем ближе морозы, тем сильнее у многих сибиряков проявляется любовь к пельменям. Кто-то предпочитает готовить их самостоятельно: покупает мясо и использует традиционные рецепты. А кто-то идет за ними в магазин, внимательно изучая цены. Так, пельмени «Великосочные» стоят 260 рублей за килограмм, «Бабушкины сказки» — 210, 233 придется заплатить за «Нежные». Помимо пельменей, сибиряки часто покупают и грибы к зимнему столу.

Юлия ЧЕРНИГОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Готовлю их по-разному. Могу запекать, тушить, добавлять в различные подливы, овощное рагу. Еще, помимо шампиньонов, люблю опята. Это, наверное, одно из основных блюд на любой кухне.

Отмечают популярность шампиньонов в негрибной сезон и продавцы. Ведь существует более ста рецептов различных блюд с ними.

Элизат БАКЕШОВА, ПРОДАВЕЦ: Нам каждый день привозят новые грибы. У нас их хорошо берут. Каждый день продаем множество шампиньонов. В упаковках 200 рублей стоят, без упаковки — 380.

Заправлять блюда кулинары предпочитают соусами и майонезами. Среди соусов выделяют как диетические, так и обычные. Их цены варьируются от 40 до 60 рублей. Также стоят и майонезы. А вот растительное масло чуть дороже. «Золотая семечка» обойдется в 90 рублей, «Злата» — 106 рублей, а «Идеал» всего 84 рубля. Блюда, которые готовят, используя эти продукты, актуальны на завтрак, обед и ужин.