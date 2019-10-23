«Продобзор»: сколько стоят фрукты в Иркутске

Врачи и диетологи уверены: чтобы чувствовать себя хорошо и не хандрить осенью, нужно употреблять фрукты. Какие именно, расскажем в «Продобзоре».

Холода в Сибири наступают быстро, а фруктов на прилавках становится больше. Ведь лучше всех от депрессии спасают именно они. Тем более цены значительно снизились.

Шахдиер УСТОЕВ, ПРОДАВЕЦ: Сейчас самые ходовые — это мандарины, яблоки. Покупают их часто, они вкусные. Мандарины есть абхазские, хорошие очень, их покупают каждый день. Ящик, а то и два ящика продаем за день. Вкусные, хорошие, без косточек. Яблоки есть краснодарские, ходовые. «Галла» — тоже каждый день продаем.

Виноград, прибывший в наши края из солнечного Узбекистана, стоит 100 рублей. Спрос на него значительно вырос за последнее время. Долго на прилавках виноград не задерживается. 115 рублей — цена турецких мандаринов. Они не самые популярные фрукты, но одни из самых полезных поздней осенью. За килограмм грейпфрута придется заплатить 190 рублей. И это меньше, чем год назад. 180 рублей стоят африканские груши. А иранский киви — 60. Но, по словам продавцов, чаще всего покупатели берут яблоки. Их стоимость варьируется от 110 до 125 рублей за килограмм.

Ташкентские яблоки, хоть и самые дешевые, но по своим вкусовым качествам и пользе для организма ни в чем не уступают более дорогим фруктам. Например, одним яблоком медики советуют перекусывать в середине рабочего дня.

И хоть сейчас цены на фрукты не самые высокие, ближе к зиме ожидается резкий скачок стоимости. Но продавцы уверены: у сладких и полезных плодов по-прежнему не будет конкурентов на иркутских прилавках.