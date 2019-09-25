«Продобзор»: сколько стоят фрукты на рынках Иркутска?

Как цены на фрукты повели себя в сентябре, сегодня выясняли наши корреспонденты. Они обошли рынки Иркутска и узнали, что подешевело, а что станет дороже после первых заморозков. Результаты в традиционном «Продобзоре».

Сентябрь — это бабье лето среди продуктов. Сейчас наступил сезон фруктов. Благодаря снижению цен спрос на сладкие плоды вырос. Особенно среди пенсионеров.

Вера ХОМИЧ: Персики иногда бывает, когда они пойдут. Абрикосы, в принципе. Ну сейчас их таких нет, но яблоки и сливы есть. Недорогие.

Наибольшей популярностью среди иркутян пользуются яблоки. Продают несколько сортов: «Черный принц», «Гала» и «Грушовка». Они отличаются размером, окрасом и сладостью вкуса. Цена на них варьируется от 90 до 130 рублей за килограмм. Не уступают в популярности и апельсины. Килограмм обойдется покупателям в 145 рублей. В сентябре растет спрос на мандарины. Их цена от 125 до 170 рублей за килограмм. По словам продавцов, любимые мандарины покупателей – «Абхазские».

Шахдиер УСТОЕВ, ПРОДАВЕЦ: Да, они спелые, хорошие. У них сорт такой. Называются «Абхазские», хорошие мандарины. Люди нормально покупают. Они без косточек, сладкие мандарины, хорошие.

Еще один популярный фрукт — киви. Его привозят из Ирана. Цена за килограмм – 180 рублей. Но заметнее всех подешевели гранаты. Фрукт, за который недавно отдавали по 300 рублей, подешевел до 220 рублей за килограмм. Многие товары везут из-за границы. Однако их покупатели берут меньше.

Сезонное снижение цен продлится до первых заморозков. Затем цены на фрукты значительно изменятся.