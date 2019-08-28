«Продобзор»: сколько стоят фрукты на иркутских рынках?

Конец лета обещает быть теплым, но большинство иркутян уже возвращается после отпусков. На курортах популярностью у многих туристов пользуются именно фрукты. Но и городские рынки радуют своих посетителей изобилием сочных плодов. Цены на них в одной из торговых точек Иркутска узнавала наша съемочная группа. Подробнее об этом в традиционном «Продобзоре».

Екатерина Колесова часто покупает продукты на рынке. Говорит, ее домашние любят фруктовые заготовки и салаты, заправленные йогуртом. Фрукты очень важны в рационе современного человека. Благо цены на них, отмечает Екатерина, на этом рынке приемлемы.

Екатерина КОЛЕСОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Фрукты люблю с детства. Обожаю персики, яблоки, абрикосы, нектарины.

Килограмм киви стоит 120 рублей. Столько же гостям рынка придется отдать за сочные яблоки «Гренни», а не менее сладкие сливы обойдутся покупателям чуть дороже – 130 рублей. 160 рублей — цена одного кило персиков. А разница в стоимости винограда незначительная: 150 рублей за синий и 160 — за зеленый. 120 рублей — цена апельсинов из Марокко. Правда, особое внимание на рынке иркутяне уделяют плодам родом из Средней Азии.

Цена одного граната — 170 рублей. Кстати, в странах ближнего зарубежья из них делают вкусные соки, которые в иркутских магазинах стоят от 60 до 100 рублей. Этот фрукт широко отражен в культуре разных народов, которые его выращивают. Их почитают в Иране, Испании, Азербайджане, Армении, Израиле и многих других странах. Кстати, в Иране ему поставили памятник, в Румынии выпустили специальную марку, а в Армении в 2011 году отчеканили памятную золотую монету в 500 драм. Продавцы говорят: этим летом спелые гранаты разбирали, словно горячие пирожки. Но и про другие фрукты не забывали.

Амил МАГЕРРАМОВ, ПРОДАВЕЦ: В этом сезоне персики, сливы, нектарины, виноград. Их хорошо берут. Яблоки из этого урожая хорошо берут. Вот, в принципе, все ходовые берут нормально.

Лето подходит к концу, уже осенью многие будут покупать фрукты, так как они полезны для организма при смене сезона. Цены в последнее время на них особо не изменились, а это значит, что и спрос, скорее всего, не снизится.