«Продобзор»: сколько стоят фрукты и овощи в преддверии Нового года?

До Нового года осталось всего полторы недели. И уже сейчас многие иркутяне составляют список продуктов к новогоднему столу. Напитки, сладости, ингредиенты для блюд. Как изменились цены на популярные фрукты и овощи в декабре? Об этом расскажем в «Продобзоре».

В конце года рынки заполнены покупателями. Люди приходят за свежими товарами и составляют список продуктов к новогоднему столу. Особенно популярны фрукты. Кроме всеми любимых мандаринов, покупают виноград. За килограмм зеленого придется отдать 140 рублей, черный дороже — 170 рублей. Другой популярный фрукт — хурма. Цена полезной ягоды 165 рублей.

Вера МИРОНОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Ну, вот я, например, сегодня решила разгрузку сделать для своего желудка. И сегодня не мясо буду кушать, а буду есть хурму. Это сытно, вкусно, полезно. Если хурма вяжет, нужно брать самую спелую. Но если сильно вяжет, то можно ее немножко подморозить.

Основа любого новогоднего стола — блюда из овощей. Обязательный ингредиент во многих салатах — капуста. Сейчас она подешевела до 25 рублей за килограмм. Цена снизилась и на картофель — те же 25 рублей за кило. А вот главный ингредиент лечо — сладкий перец, наоборот, подорожал. Зимой килограмм этого овоща обойдется в 165 рублей. Но одними из самых популярных продуктов остаются огурцы. Их берут при любой цене.

Шахдиёр УСТОЕВ, ПРОДАВЕЦ: Огурцы ходовые сейчас все. Каждый день покупают. Каждый день продаю по две, по три коробки. Они подешевели, но под Новый год дорожают огурцы. Люди все равно заходят, покупают нормально.

Зимой стоимость огурцов заметно выше. Теперь за килограмм зеленых овощей покупатель отдаст 170 рублей. По словам продавцов, рост цен зависит, в том числе, от смены сезона. Многие товары сейчас привозят из-за рубежа, и стоимость повышается из-за транспортных расходов. Но к Новому году импортные овощи и фрукты берут не реже отечественных.