«Продобзор»: сколько стоит рыба в магазинах Иркутска?

Кета и камбала, селедка и горбуша. Иркутяне рыбу любят и с удовольствием покупают ее. Соответствуют ли цены и вкусовые качества потребностям жителей нашего города? Какие блюда они готовят из рыбы? Об этом в традиционном «Продобзоре».

Чтобы рыба сохраняла свой вкус, в современных магазинах продавцы стараются создавать все условия. Эта вода почти не отличается от байкальской. После нее рыба отправляется сразу на прилавок. Здесь уверены: угодить можно каждому покупателю.

Елена ШИПИЦЫНА, ПРОДАВЕЦ: Вы знаете, из соленой рыбы, в основном, чаще всего берут селедочку, наш производитель ее солит по специальной технологии. Сказочной как бы. Очень хорошо берут скумбрию также. Стейки, форель. В принципе, берут все.

Камчатские минтай и камбала по 150 рублей. 180 — цена килограмма горбуши. Свежемороженый кальмар обойдется в 130 рублей. За селедку предстоит заплатить 75. Цена пеляди варьируется от 280 до 360 рублей. Несмотря на не самые низкие цены, в рыбных отдела можно встретить и пенсионеров, которые подскажут рецепт вкусного блюда, и студентов, которые живут в общежитии.

Игорь ЛАРИОНОВ, ПОКУПАТЕЛЬ: Больше всего люблю щуку, сам из Жигалово. В этом году ходил на рыбалку. Мало вообще. Улов, бывает, идет, а, бывает, не идет. Анна КОЗЛОВСКАЯ, ПОКУПАТЕЛЬ: Люблю шашлык из семги. Готовится в духовке, режется маленькими кусочками без костей. Между ними кладется перец, заливается водой. Ставится на шпажке. 20 минут — и блюдо готово.

Рыба — один из самых раскупаемых товаров. Стоимость на нее в последнее время значительно не выросла, а значит, сейчас самое время отправляться в магазин или на рынок.