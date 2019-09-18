«Продобзор»: сколько стоит рыба в иркутских магазинах и на рынках

Лучший партнер мозговой деятельности — фосфор. Он содержится в рыбе и полезен как для самых маленьких, так и для пенсионеров. Возможно, именно по этой причине меню современных ресторанов сейчас сложно представить без рыбы. Об этом полезном продукте пойдет речь в «Продобзоре».

Если вы устали, а котлеты хочется приготовить как можно быстрее, то лучшее, что можно предложить вам, — это готовый натуральный рыбный фарш. Продукт предлагает своим посетителям продавец Ольга Тюменцева. В рыбном отделе она работает давно и с удовольствием. Говорит, этот полуфабрикат — самый удобный и полезный на ее памяти. Да и по цене весьма демократичный. Рубленый стоит в среднем 250 рублей за килограмм. 380 — цена крученого. Но и, кроме рыбного фарша, в отделе есть чем похвастаться.

Ольга ТЮМЕНЦЕВА, ПРОДАВЕЦ: Самая дорогая форель, она подороже будет, хорошая рыба. Вообще, у нас сейчас свежий улов пошел: горбуша, голец, берут хорошо. Рыбка у нас вся вкусная и полезная.

Чаще всего рыба на прилавок попадает из Тихого океана. Ее разбирают за считанные минуты. Не пугают покупателей и цены. Килограмм минтая стоит 195 рублей, а камбалы — 141. За свежую горбушу придется заплатить от 300 до 380 рублей. Свежемороженая сельдь стоит 75 рублей. 510 — цена килограмма кеты. 250 рублей за кило придется заплатить любителям скумбрии. Большинство посетителей иркутских рынков и супермаркетов рыбу любят, но цены устраивают далеко не всех.

Лидия ПЕРШИНА, ПОКУПАТЕЛЬ: Рыбу я могу себе позволить, когда получаю зарплату, а пока у меня ее нет, я позволить ее себе не могу. Я ее всю люблю. Вяленую люблю очень, наш омулек люблю. Все бы с удовольствием поела, но цена под 1000 рублей.

А еще рыба содержит фосфор — одно из полезнейших веществ. Поэтому учителя советуют ее всем школьникам.