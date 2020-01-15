«Продобзор»: сколько стоит рыба в Иркутске?

Год новый, а цены старые. Рыба — по-прежнему один из самых дорогих товаров на рынке. Ее стоимость не поменялась с прошлого года, и все-таки покупают полуфабрикаты и готовые морепродукты довольно часто. О ценах на рыбу расскажем в «Продобзоре».

Кета и минтай, камбала и горбуша. Иркутяне рыбу любят и с удовольствием покупают ее. А как иначе объяснить, что рост цен никак не влияет на спрос. Продавцы говорят: как брали раньше, так берут и сейчас. Более того, раскупают уже к обеду. Так что лучше допоздна нигде не задерживаться, а то всю самую вкусную рыбу разберут. Особое внимание уделяют камбале. Размер ее не имеет значения: большая она или маленькая. Но камбала без головы стоит дороже, поскольку является полуфабрикатом. И ее готовят быстрее.

Полуфабрикат из камбалы стоит 290 рублей. Целая рыба — 210. Сахалинская кета обойдется покупателям в 555, минтай — 205. 297 рублей — стоимость кальмара. 250 придется заплатить любителям скумбрии. Самая дешевая рыба — селедка. Ее цена 155 рублей. Кто-то предпочитает полуфабрикаты, а кто-то готовить рыбные блюда «с нуля».

Юлия ФИЛИППОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Цены-то не нравятся, конечно. Как они могут нравиться? Просто любим рыбу есть. Красная, кета, скумбрия, селедка — все любим. Берем рыбу часто, два раза в неделю берем. Здесь покупаем, рыбка здесь свежая, хорошая, стараемся здесь покупать.

Несмотря на довольно высокую стоимость, повод для оптимизма есть. Продавцы говорят: ближе к весне цены, хоть и немного, но упадут.