«Продобзор»: сколько стоит «рыба мечты» в Иркутске

Дорогая, но вкусная и полезная. Цены на рыбу в иркутских магазинах хоть и растут, но спрос не становится меньше. Сколько стоит «рыба мечты» узнаете в нашем традиционном «Продобзоре».

Жареная, копченая, свежемороженая. Рыба бывает разная, но покупатели говорят одно: цены на нее не самые низкие. Товар популярный. К тому же сегодня на любом рынке можно увидеть рыбное изобилие. Сами продавцы говорят: стоимость оправдывает качество.

Светлана ШЕВЕЛЕВА, ПРОДАВЕЦ: Самые ходовые товары — это минтай, камбала, скумбрия, селедочка, горбуша. У нас очень хорошие, демократические цены. Товарный ряд обновляется каждый день.

Рыба мечты героя популярного интернет-ролика, а именно: язь стоит 350 рублей за килограмм. 150 — цена килограмма горбуши, 290 придется заплатить за минтай. Цена на дальневосточную скумбрию относительно низкая — 109 рублей. 1150 рублей стоит чилийский стейк форели. Артем Смолер старается покупать рыбу как можно чаще. Говорит, рыбные блюда украшают его стол на всех праздниках. Что-то новое он намерен найти в магазине для себя и сегодня.

Артем СМОЛЕР, ПОКУПАТЕЛЬ: Сейчас стараюсь брать что-нибудь северное, выловленное в море. Сейчас вот кижуч готовим, запечем в духовке.

Стоимость рыбы не зависит от сезона. Цены на нее всегда стабильно высокие. Но иркутяне по-прежнему хотят готовить из рыбы новые блюда для себя и своей семьи.