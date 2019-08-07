«Продобзор»: растительные масла пользуются большим спросом у иркутян

Правительство России считает, что здоровый образ жизни надо популяризировать, в том числе путем удешевления полезных продуктов. Налог на фрукты и ягоды снизят в России. А вот пальмовому маслу, наоборот, отменят льготы. Этот растительный жир и без того самый дешевый. О масле, его пользе и, конечно, ценах — в нашем традиционном «Продобзоре».

Сафлоровое и рапсовое, льняное и оливковое, кукурузное, миндальное и тыквенное. И, конечно, подсолнечное. Выбор растительных масел на прилавках современных магазинов способен смутить даже гурмана.

Лариса МЯЦКЕВИЧ, ПРОДАВЕЦ: Различные марки берут. И подсолнечное часто берут, и оливковое. Есть «Злата» масло, «Золотая Семечка», «Идеал». Те, которые часто берут. Они пользуются спросом.

За литровую бутылку любого вида растительного масла в среднем придется заплатить от 80 до 90 рублей. Все зависит от производителя и вкусовых предпочтений покупателя. Кстати, масла, которые принято считать элитными, по стоимости практически не отличаются от обычного подсолнечного. Сафлоровое и рапсовое стоят по 78 рублей. Льяное — 100. Оливковое от 60 рублей до 100.

— Масло покупаю. Подсолнечное. Цены — что-то дешево, что-то дорого. Все готовлю и жарю на нем. — Вот масло подсолнечное. Я его покупаю литровую бутылочку по 150 рублей. Для меня это нормально, а оливковое мне не по карману.

В топ самых полезных масел входят оливковое, кукурузное, миндальное и тыквенное. Кстати, последнее полезно как для мужчин, так и для женщин. Оно поддерживает баланс гормонального фона и защищает мочеполовую систему от бактерий и воспалений. Вырабатывает тестостерон. Чтобы узнать о том, как стоит употреблять масло, мы обратились к врачу-гастроэнтерологу.

Людмила ТИТОВА, ВРАЧ-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ: Увлекаться растительным маслом нельзя. Все должно быть в меру, и людям, страдающим сахарным диабетом, нужно употреблять менее столовой ложки в сутки. Им не только приправлять салаты, его можно добавлять в каши, в супы. Но нежелательно масло употреблять натощак.

Также масла очищают от шлаков и токсинов, оздоравливают организм и преображают внешний вид человека. А это всегда полезно в конце сезона отпусков и перед началом рабочих дней.