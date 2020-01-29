«Продобзор»: о продуктах, цена на которые за год не изменилась

Вареники, пельмени, масло, маргарин и замороженная курица — эти продукты объединяет то, что их стоимость не изменилась за год, а спрос на них и вовсе вырос. С чем это связано? Расскажем в традиционном «Продобзоре».

Хочешь с брусникой, хочешь с вишней, а хочешь вообще «ленивые» без начинки. Еще Гоголь называл вареники блюдом настоящих запорожцев. Прошло более 200 лет, и мест, где их подают к столу, стало больше. Вот и в Иркутске вареники раскупают очень быстро. Продавцы говорят: это из-за того, что готовить их просто, а подавать можно и со сметаной, и с вареньем. А вареники с картофелем чаще всего едят с жареным луком и постным маслом.

Людмила СОКОЛЬНИКОВА, ПРОДАВЕЦ: Вареники у нас предпочитают с ягодой, с вишней, с клубникой. Очень вкусные у нас еще с картошкой и с творогом. У нас творог идет натуральный, деревенский. Не из пачек он, а именно деревенский закупается.

Вареники с яблоком и брусникой стоят 152 рубля, с ежевикой — 109. С клубникой дороже — 207. 125 рублей — стоимость вареников с капустой. Самые дорогие с вишней. Их цена — 269 рублей. Самые дешевые с картошкой. Вы отдадите за них от 70 рублей. Также простым в приготовлении блюдом считают пельмени. Их тоже охотно покупают. 161 рубль — стоимость домашних.167 придется заплатить за пельмени с треской. С горбушей — 162. С телятиной чуть дороже — 172 рубля.

Ну и куда же без стряпни. Основная ее составляющая — маргарин или масло, сливочное или растительное. Пачка самого дешевого заменителя сливочного масла стоит всего 35 рублей. Растительное масло же в среднем обойдется около ста рублей.

А замыкает наш список популярных товаров — куриная грудка. Ее цена 199 рублей. Стоит отметить, не меняется не только цена названных продуктов, но и качество. Это связано с внимательными покупателями.

Елена ПЕТРОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Пельмени покупаю часто. Всегда обращаю внимание на категорию. Потому что надо обязательно выбирать категорию либо В или Г. Там точно будет мясо. Существуют 4 категории пельменей. Чем ниже категория, тем больше содержание мяса.

По прогнозам продавцов, цены на перечисленные товары в ближайшее время не изменятся. А это значит, что покупательская способность только вырастет.