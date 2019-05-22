«Продобзор»: несмотря на высокие цены, иркутяне активно покупают фрукты и ягоды

До календарного лета остается чуть больше недели. В магазины и на рынки уже сейчас начинают привозить сезонные фрукты. Изобилие сочной черешни, аромат спелой клубники, сладкие абрикосы так и манят подойти к прилавку за порцией витаминов. Сколько сейчас стоят полезные ягоды и на каких лакомствах можно сэкономить, расскажем в рубрике «Продобзор».

Пересменок – так сейчас продавцы называют время, когда одни фрукты сменяют другими. Ценами, естественно, тоже играют. Так, например, гранат, который зимой стоил 180 рублей за килограмм, теперь можно купить за 320. Грейпфрут вместо 140 рублей тянет на две сотни. Подорожали вьетнамские ананасы и марокканские мандарины – 180 рублей за кило. Их сезон отходит, но на смену идут абрикосы, черешня, клубника.

Нуридин УСТОЕВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Цены на них сейчас высокие. Клубника, например, 450 рублей за килограмм, черешня 350 уже. Цена упадет где-то в конце мая, в начале июня.

Без изменений сейчас остаются цены на груши, апельсины и яблоки. Последние, кстати, самые популярные среди покупателей. В павильоне их 10 сортов, начиная от 99 рублей. Самые дорогие здесь «Грени» — 150 за килограмм.

Нуридин УСТОЕВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ: Яблоки покупают в основном. «Лигола» хорошо идет, «Гала» краснодарские и «Чемпион» краснодарские хорошо идут. В день продается где-то около 10-12 кг.

Сейчас продавцы ожидают поступление вишни, сливы, персиков. Покупатели их ждут с нетерпением. Говорят, цены не пугают, здоровье превыше всего. Чем больше фруктов, тем больше витаминов, макро- и микроэлементов получает организм.

— Как только начинается, я имею право себе позволить все, что начинают продавать. Яблоки, мандарины, экзотические — все покупаю на пробу, бананы хуже. Ну а так все, что есть. Виноград. Это все я люблю. Манго, ну я уже сказала экзотические. Все люблю. Много ем фруктов. — Я курагу покупаю, чернослив, яблоки. Я кашку делаю утром, крошу эти фрукты. Кашку делаю по диете.

Диеты с помощью фруктов очищают организм от шлаков и токсинов, оздоравливают организм и преображают внешний вид человека. А это даже поздней весной очень необходимо для сибиряков.