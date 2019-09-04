«Продобзор»: молоко, сыр, консервы – сколько стоят эти продукты в Иркутске?

Что вы предпочитаете есть каждый день? Какие продукты всегда в вашем холодильнике? По статистике это сыр, растительное масло, тушенка и, конечно же, молоко. Как изменились цены на эти ходовые товары, расскажем в рубрике «Продобзор».

Стандартный набор продуктов иркутян начинается с молока. Его берут во время каждого похода в магазин. Сегодня литр молока стоит по-разному. Цена зависит от содержания массовой доли жира. Так, за коробку всеми любимого продукта жирностью 1,5% покупатели отдадут 67 рублей. А литр с долей жира 3,5% обойдется в 97 рублей. Среди иркутян особенно популярно концентрированное молоко. Это источник витаминов и полезных микроэлементов. Хотя такое молоко, прежде всего, любят за насыщенный вкус.

Амил МАГЕРРАМОВ, ПРОДАВЕЦ: Кто-то его в чай добавляет. Берут хорошо. Сегодня нам где-то 4 коробки привезли, и из них осталось где-то 10 штук. Еще до вечера его разберут, наверное.

Следующим в списке необходимых продуктов стоит масло. Как правило, подсолнечное. Именно с него начинают практически каждую готовку. Сейчас цены на масло снизились. И за литровую бутылку покупатели отдадут от 66 до 95 рублей.

Еще один популярный продукт — тушеная говядина. Ее покупают, когда нужно быстро приготовить мясное блюдо. Иркутяне предпочитают тушенку местного производства — из Улан-Удэ. Такая банка стоит 120 рублей.

А для рыбных блюд чаще всего покупают сайру в масле. Из нее делают супы и пироги. Сегодня стоимость консервированной сайры 95 рублей за банку.

А еще для бутербродов все берут сыр. Его цена варьируется от 256 рублей за килограмм.

По словам продавцов, цена на стандартные товары меняется редко. И осенью их стоимость не поднимется. Поэтому эти продукты останутся популярными еще долгое время.