«Продобзор»: мясные и молочные продукты пользуются большим спросом у иркутян

Как часто вы перекусываете бутербродами? Кто-то предпочитает есть их с колбасой, кто-то с сыром. Бутерброды — самое популярное блюдо на завтрак, обед или ужин. Ну и какой же завтрак без молока? Время нашей традиционной рубрики «Продобзор».

Каждое утро бутерброд с колбасой и сыром — уже неотъемлемая часть приема пищи для многих. Советы, как правильно есть бутерброд, давал еще кот Матроскин, а вот рекомендаций по выбору товара он не давал. Продукты быстро портятся, и выбор порой бывает непростой. А товар у народа это весьма популярный. Не только отечественный, но и из ближнего зарубежья.

— Белорусскую люблю продукцию, вкусная колбаса. Сыры у них вкусные, белорусские. Беру часто. — Из колбасных только сосиски «Боярские», а так дорогие колбасы. Цены высокие на них. А из молочных — творожок, сметану, молоко в пакетах.

На прилавках товары из разных стран: от Испании до Китая. Молоко, с которым многие предпочитают пить чай или кофе, стоит по-разному: от 60 до 90 рублей за литр. А молоко в консервных банках чуть дешевле: от 50 до 60 рублей. Самая дешевая колбаса стоит 160 рублей за килограмм, самая дорогая — 3480 за кило. Порой товар подстраивают под покупателей, а иногда завозят что-то новое. Интересная ситуация и на сырных прилавках. «Российский» стоит 500 рублей за килограмм, «Голландский» — 565. Самый дорогой белорусский — 700 рублей. Традиционное праздничное блюдо — буженина. Аналоги этого блюда есть в европейской кухне. Продавцы говорят: долго она на прилавках не задерживается.

Ирина КАЛИНИНА, ПРОДАВЕЦ: Спрос у нас хороший. Буженина без пищевого красителя, там не единой добавки нет, как отварное мясо. То есть если сравнивать с телячьей колбасой, которая три года назад на иркутском мясокомбинате стоила 683 рубля, — это практически то же самое. Там вареная колбаса, здесь мясо.

Хоть высокие цены и не устраивают покупателей, в магазины они ходят. Иначе как готовить любимые закуски и салаты?