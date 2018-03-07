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Продобзор: конфеты

07.03.18

Во флористов перевоплощаются продавцы конфет в Иркутске. В преддверии международного женского дня в магазинах со сладостями готовятся к наплыву клиентов.

 

Ни дня без сладкого — под таким девизом живет каждый второй иркутянин. Учеными доказано — лакомство способно не только порадовать вкусом, но и поднять настроение и добавить энергии. На рынке «Новый» конфет не сосчитать. поэтому остановимся на тех, что в коробке. Тем более, что спрос на них в преддверии международного женского дня традиционно вырос. Те, что более презентабельные продавцы выставляют вперед.

Ольга Кузнецова, продавец конфет:

Поток покупателей перед праздниками увеличивается. Женщины любят сладенькое, поэтому мужчины с удовольствием дарят им конфеты и сладкие подарки. Ну чтобы это было необыкновенное, праздничное неожиданное. И чтобы это было приятно.

Сергей Печенин, житель г. Иркутска:

Цена тоже имеет значение, но, конечно же, выбираю по вкусу. Чем выше цена от этого обычно вкус не страдает, а наоборот только становится лучше.

А цены, как и ассортимент разные. Начнем с самых популярных товаров. Упаковка всем известных конфет «Рафаэлло» весом 240 граммов стоит 450 рублей. «Коркунов» — 190 граммов 315 рублей. Конфеты «Ассорти» — за 280 рублей, «Мерси» здесь стоит 390 рублей. но не забывайте обращать внимание на вес. За упаковку сладостей «Грильяж» вам придется отдать 310 рублей. Ищете что-то необычное и в тоже время вкусное? Тогда вам предложат подарить сладкую композицию из любимых конфет избранницы.

 

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