«Продобзор»: каковы цены на некоторые продукты в Иркутске?

Бутерброд с сыром, чай с молоком. Завтрак, обед и ужин невозможно представить без этих привычных дополнений к блюдам. Сегодня в нашем традиционном «Продобзоре» мы изучаем стоимость сразу нескольких продуктов.

Хороша к обеду ложка, а к бутерброду колбаса. Но, по мнению многих посетителей современного рынка, традиционная закуска с сыром еще вкуснее. Если верить опросам, более 70% россиян предпочитают блюда именно с этим продуктом. Вот и иркутянин Владислав Чичулин старается как можно чаще покупать сыр в одной из торговых точек.

Владислав ЧИЧУЛИН, ПОКУПАТЕЛЬ: Цены на продукты, конечно, высоковаты, здесь я покупаю сыр, всегда свежая продукция. Она меня устраивает, но вот цены немного высоковаты. Предпочитаю сыр «Сметанковый», он свежий, вкусный. Вот попробовал «Царский» купить, его не пробовал, вот решил попробовать.

Хоть цены на сыр и не устраивают многих жителей, но продавцы говорят: они оправданы. Товар качественный и всегда радует постоянных клиентов. Самый дорогой сыр стоит 725 рублей. Он прибыл в наши края из Белоруссии. Бутерброд хорош с чаем. Цены на него разнятся от 45 до 218 рублей. Все зависит от количества пакетиков и бренда. Чай многие предпочитают с шадринским молоком. Оно стоит 52 рубля.

Лариса МЯЦКЕВИЧ, ПРОДАВЕЦ: У нас одни и те же получаются клиенты, наработанные, цены у нас низкие, качественный товар, всегда есть выбор. Продукты быстро раскупаются. Так, булка сыра 15 кг, мы ее дня за два распродаем. У нас от привоза до привоза практически все разбирают, пустой ларек. Это очень хорошо.

Так или иначе, идеальный прием пищи может быть не самым дорогим. А для этого нужно внимательно изучать цены.