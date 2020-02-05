«Продобзор»: фрукты в Иркутске стали дороже, а овощи подешевели

Коронавирус внес коррективы в цены на фрукты. Самые дешевые товары как раз поступали из Поднебесной. А сейчас альтернатива этим цитрусовым — продукты из Марокко, Египта и Турции, которые в разы дороже. А вот с овощами совсем другая ситуация. В начале месяца цены на них стали ниже. Подробнее о дорогих фруктах и дешевых овощах в «Продобзоре».

Цены на фрукты не должны были вырасти минимум до весны. Но самые дешевые, те, что из Китая, теперь на рынок не поступают. И чаще заказывают товары из Африки и стран СНГ. А они на порядок дороже. Зато, по словам продавцов, вкуснее и полезнее. То же самое можно сказать и про отечественную продукцию, которую продают как альтернативу китайской. Главное — тщательно мыть фрукты с мылом. Также старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками. А качество фруктов и овощей на рынке гарантируют продавцы.

Малика РУЗИЕВА, ПРОДАВЕЦ: У нас товары, в основном, местного происхождения. Яблоки из Краснодара, Азербайджана, Казахстана. Овощи у нас, в основном, местного происхождения. Из Урика, Ревякино. Огурцы сейчас томские завозят, есть также бакинские помидоры.

150 рублей за кило — цена турецких лимонов. Апельсины, также прибывшие к нам из Южной Европы, обойдутся в 220 рублей. Любителям свежих испанских мандаринов придется заплатить 250 рублей за килограмм. Яблоки стоят в среднем от 130 до 170 рублей. А вот с овощами ситуация иная. Спрос на эти продукты упал после новогодних праздников. Так, цена местного картофеля — 60 рублей за килограмм. Самая дешевая капуста тоже из Иркутского района, ее стоимость всего 35 рублей. От 220 до 280 варьируются цены на помидоры. Ну а самые дорогие овощи — огурцы. Килограмм самых дешевых в зимний период обойдется в 280 рублей. Кстати, именно отечественную продукцию предпочитают покупатели.

Александр КУСТОВ, ПОКУПАТЕЛЬ: Картошку я беру русскую. Все остальные овощи тоже предпочитаю брать нашего производства. Потому что знаю, что они качественные, хорошие. Китайскую продукцию сейчас не боюсь взять потому, что знаю, что границы закрыты и плохие продукты к нам не провозят.

Цены на фрукты, по прогнозам продавцов, станут ниже только в конце марта, в период недостатка витаминов. А вот овощи подорожают ближе к майским праздникам. Как раз к началу дачного сезона.