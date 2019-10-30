«Продобзор»: цены на сыр, колбасу и молоко значительно снизились в Иркутске

Без этих продуктов нельзя представить классический бутерброд и любимые многими салаты. А к завтраку еще полагается кофе или чай. Сыр, колбаса и молоко, кстати, это те товары, цены на которые стали значительно ниже. Об этом смотрите в нашем традиционном «Продобзоре».

Лучшее, чем можно перекусить или позавтракать, — бутерброд с сыром и колбасой. Сыр — украшение многих блюд. Покупатели берут его часто. И это неслучайно. Цены на этот продукт значительно упали.

Виктория МИХАЛЕВА, ПРОДАВЕЦ: Очень качественные сыры приходят к нам из Белоруссии. Цены на них приемлемые, начиная от 360 рублей. У нас сыры продаются без содержания молочных жиров.

Кстати, в Белоруссии производят и самые дешевые элитные сыры. Самый дорогой сыр из соседней страны стоит 611 рублей. Его производят в городе Высокое. 585 стоит российский аналог такого сыра. Он называется «Сливочный». 497 мы отдадим за сорт «Мраморного». В среднем же цена на сыры варьируется от 400 до 495 рублей. Самый дешевый популярный продукт на рынке обойдется в 360 рублей за килограмм. А самый дорогой — 740.

Татьяна КУЗНЕЦОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Здесь часто беру «Лонгрин», очень вкусный сыр. Больше ничего здесь не покупаю. Сыры нравятся. Колбасу пока не пробовала. Не знаю.

Неотъемлемая часть вкусного бутерброда — колбаса. 485 рублей стоит килограмм самой дорогой колбасы. 336 придется отдать за «Уральскую» колбасу. А «Белорусский» сервелат обойдется в 585 рублей. Продавцы и покупатели в один голос утверждают: цены на сыр и колбасу в последнее время стали значительно ниже. Кстати, снизились цены и на молоко. Цена пакета деревенского — 64 рубля. 72 рубля стоит «Домашнее». Будем надеяться, что к Новому году ценники не изменятся в сторону повышения.