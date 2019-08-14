«Продобзор»: цены на овощи снизились в Иркутске

Август — месяц сбора урожая. В этот период созревает особенно много овощей. Некоторые из них уходят прямо на стол, а остальные выставляют на продажу. Как обилие овощных повлияло на состояние цен? Об этом в нашем традиционном «Продобзоре».

Середина августа – это закат лета, но не дачного сезона. Время собирать урожай и готовить запасы на зиму. Фермеры уже заполнили прилавки своей продукцией. Благодаря отсутствию импортных товаров цены на овощи заметно снизились. Их не перестают покупать даже владельцы собственных огородов.

Галия АБЛЯЗОВА, ПОКУПАТЕЛЬ: Пусть не огурцы, не помидоры. Потому что их будет очень много, но элементарно зелень. Вот зелень не всегда же привезешь. Она хранится очень плохо. Поэтому зелень частенько приходится брать.

Самые популярные овощи – огурцы и помидоры – подешевели первыми. Килограмм зеленых стоит всего 40 рублей. А стоимость томатов черри, которые считают самыми вкусными, за месяц упала почти вдвое. Они обойдутся в 150 рублей за килограмм. Подешевели и кабачки. Их цена варьируется от 60 до 65 рублей. Картошки местного урожая на прилавках также достаточно. Она значительно подешевела, и теперь за килограмм картофеля покупатель отдаст от 30 до 40 рублей. А вот цена на свеклу до сих пор держится – ровно 50 рублей. Однако продавцы обещают снижение ее стоимости в ближайшее время.

Шахдиёр УСТОЕВ, ПРОДАВЕЦ: Овощи они все уже свои растут, поэтому они подешевеют. В основном картошку, капусту, морковку хорошо покупают сейчас.

Поставки урожая отечественных хозяйств снизили цену и на морковь. За килограмм придется заплатить всего 50 рублей. Сегодня овощных товаров в избытке на каждом рынке. В ближайший месяц продавцы исключают возможность роста цен. Поэтому август – лучшее время для похода за продуктами.