«Продобзор»: цены на овощи на иркутских рынках снизились

Началось лето, а это значит, что пришло время сменить тяжелую пищу чем-то более легким. О том, какие овощи пользуются спросом в первые летние дни, расскажем в рубрике «Продобзор».

Овощи — это источник витаминов и энергии, который доступен на протяжении всего года. А в жаркую летнюю пору овощные салаты пользуются особой популярностью. И неспроста: цены на рынке снизились. Любимцами покупателей остаются помидоры и огурцы. Например, усть-илимские огурцы стоят 160 рублей за килограмм, огурцы от агрофирмы «Ангара»- 110 рублей. Посетители рынков предпочитают продукцию местного производства.

— Местные, здесь покупаем всегда. Ну, потому что так издавна у нас сложилось. Всегда так покупали. — У нас на рынке уже есть свой продавец, у которого мы постоянно берем, уже больше десяти лет берем у него, поэтому нам очень нравится. Потому что проверено уже. Я по супермаркетам как-то несильно.

На втором месте по популярности — морковь и свекла, тоже выращенные в нашем регионе. Эти обязательные суповые ингредиенты стоят в среднем 50 рублей за килограмм. А нежный вкус кабачков оценивается по-разному. Цена варьируется от 64 до 100 рублей.

Сейчас рынки овощами снабжают крупные тепличные хозяйства Иркутской области. Урожай на грядках еще не созрел. К концу лета растения, выращенные в открытом грунте, также появятся на прилавках и изменят ценовую картину.