«Продобзор»: цены на фрукты в Иркутске стабильны

Как часто вы едите фрукты? Готовите ли вы из них салаты или витаминные смузи? Сейчас на рынках множество разных сочных плодов: от экзотических гостей из Африки до привычных нашему региону даров Краснодарского края. Сегодня в традиционном «Продобзоре» мы расскажем о фруктах.

Рабочий день у Евгении Казаковой начинается с привоза нового товара. Фрукты на рынок доставляют как из соседних стран, так и с других континентов, но самый продеваемый товар — краснодарские яблоки. Их на прилавке не остается уже через несколько часов. Чуть хуже берут товар из Египта и Туниса, а вот азербайджанские и узбекские фрукты в нашем городе продаются долго. Покупателей немало. Продукты полезные — отсюда и спрос.

Евгения КАЗАКОВА, ПРОДАВЕЦ: Сейчас, наверное, фруктовый сезон. Их хорошо берут, овощи поменьше берут. Сейчас яблоки, мандарины, апельсины хорошо кушают.

По словам продавцов, цены на фрукты стабильные. Изменения если и есть, то незначительные. Зеленые яблоки стоят 120 рублей за килограмм, турецкие мандарины — 165. Средняя цена груши — 175, граната — 280. А вот свежий урожай апельсинов из Египта — 53 рубля за килограмм, чуть дороже остальных. Из цитрусовых выделяется грейпфрут. Он стоит 109 рублей. Пенсионеры стараются соблюдать рекомендации медиков. Отсюда и высокие требования к фруктам.

Ида ПЕГОВА, ПЕНСИОНЕРКА: Но у меня от состояния здоровья все зависит. Яблоки сладкие, киви беру, в основном эти фрукты. Кислые я не могу.

В древнерусском языке слова «фрукт» не существовало, оно пришло к нам только в 1705 году из Польши. Изначально их полюбили в азиатских странах, а в наше время ни один рынок или торговый центр не может позволить себе отказаться от них.

Фрукты — товар популярный, в период авитаминоза их берут люди разных возрастных категорий, но уже этим летом их станет намного больше. Ведь откроется множество новых лавок на свежем воздухе. Каждое лето продуктовые магазины конкурируют друг с другом, а многие предпочитают употреблять витамины исключительно на курортах.