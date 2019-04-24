«Продобзор»: цены на фрукты в Иркутске стабильны

«Продобзор»: цены на фрукты в Иркутске стабильны24.04.19
Как часто вы едите фрукты? Готовите ли вы из них салаты или витаминные смузи? Сейчас на рынках множество разных сочных плодов: от экзотических гостей из Африки до привычных нашему региону даров Краснодарского края. Сегодня в традиционном «Продобзоре» мы расскажем о фруктах.
Рабочий день у Евгении Казаковой начинается с привоза нового товара. Фрукты на рынок доставляют как из соседних стран, так и с других континентов, но самый продеваемый товар — краснодарские яблоки. Их на прилавке не остается уже через несколько часов. Чуть хуже берут товар из Египта и Туниса, а вот азербайджанские и узбекские фрукты в нашем городе продаются долго. Покупателей немало. Продукты полезные — отсюда и спрос.
Евгения КАЗАКОВА, ПРОДАВЕЦ:
Сейчас, наверное, фруктовый сезон. Их хорошо берут, овощи поменьше берут. Сейчас яблоки, мандарины, апельсины хорошо кушают.
По словам продавцов, цены на фрукты стабильные. Изменения если и есть, то незначительные. Зеленые яблоки стоят 120 рублей за килограмм, турецкие мандарины — 165. Средняя цена груши — 175, граната — 280. А вот свежий урожай апельсинов из Египта — 53 рубля за килограмм, чуть дороже остальных. Из цитрусовых выделяется грейпфрут. Он стоит 109 рублей. Пенсионеры стараются соблюдать рекомендации медиков. Отсюда и высокие требования к фруктам.
Ида ПЕГОВА, ПЕНСИОНЕРКА:
Но у меня от состояния здоровья все зависит. Яблоки сладкие, киви беру, в основном эти фрукты. Кислые я не могу.
В древнерусском языке слова «фрукт» не существовало, оно пришло к нам только в 1705 году из Польши. Изначально их полюбили в азиатских странах, а в наше время ни один рынок или торговый центр не может позволить себе отказаться от них.
Фрукты — товар популярный, в период авитаминоза их берут люди разных возрастных категорий, но уже этим летом их станет намного больше. Ведь откроется множество новых лавок на свежем воздухе. Каждое лето продуктовые магазины конкурируют друг с другом, а многие предпочитают употреблять витамины исключительно на курортах.
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