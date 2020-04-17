Прямая трансляция праздничного богослужения на канале АИСТ ТВ

Прямая трансляция праздничного богослужения из собора Богоявления в Иркутске состоится на канале АИСТ ТВ в ночь с субботы на воскресенье. Праздник светлой Пасх все верующие могут встретить, соблюдая режим безопасности во время пандемии коронавируса. Онлайн-трансляция также будет вестись на нашем сайте, youtube-канале АИСТ ТВ и в наших социальных сетях. Начало 18 апреля в 23.45.