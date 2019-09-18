Присоединись к тренировкам вместе со всем миром

Присоединись к тренировкам вместе со всем миром

18.09.19

Бесплатная образовательная программа «SOTKA: 100-дневный воркаут» стартует в России через несколько дней. Регистрация на сайте идет уже сейчас. Каждый день участники должны будут выполнять небольшой тренировочный комплекс: подтягивания, приседания, отжимания и так далее, количество повторов и подходов расписано. Программа рассчитана на тех, кто только начинает тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва. Пол и возраст не имеют значения. Начать новую жизнь приглашают с понедельника, 23 сентября. За последние несколько лет в программе «SOTKA: 100-дневный воркаут» участвовали 250 тысяч человек в 61 стране мира.

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