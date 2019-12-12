Приостановить приватизацию иркутского ипподрома поручило Росимущество

До принятия правительством Российской Федерации, в собственности которого и находится ипподром, решений по этому вопросу. Специалисты Росимущества совместно с Минэкономразвития России прорабатывают вопрос о продаже акций этого общества стратегическому инвестору с условиями, которые позволят сохранить организацию конноспортивного, туристического и научного направления деятельности ипподрома. Также сохранить и рабочие места при одновременном повышении квалификации сотрудников. Кроме того, сейчас рассматривают вопрос о необходимости реконструкции ипподрома.