Приостановить приватизацию иркутского ипподрома поручило Росимущество

Приостановить приватизацию иркутского ипподрома поручило Росимущество

12.12.19

До принятия правительством Российской Федерации, в собственности которого и находится ипподром, решений по этому вопросу. Специалисты Росимущества совместно с Минэкономразвития России прорабатывают вопрос о продаже акций этого общества стратегическому инвестору с условиями, которые позволят сохранить организацию конноспортивного, туристического и научного направления деятельности ипподрома. Также сохранить и рабочие места при одновременном повышении квалификации сотрудников. Кроме того, сейчас рассматривают вопрос о необходимости реконструкции ипподрома.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.