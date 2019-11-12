Приангарье примет участие во Всероссийском родительском собрании

Приангарье примет участие во Всероссийском родительском собрании

12.11.19

Иркутская область присоединится ко Всероссийскому родительскому собранию с участием руководителя службы по контролю и надзору в сфере образования и науки Российской Федерации Сергея Кравцова. Тема — «Система оценки качества образования: проведение государственной итоговой аттестации обучающихся ОГЭ и ЕГЭ». Участвовать в мероприятии также будут Тюменская область и Республика Адыгея. Родительское собрание проведут в формате телемоста между Тюменью, Майкопом и Иркутском. В работе собрания будут участвовать министр образования Иркутской области Валентина Перегудова, руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Наталья Краснова, представители родительской общественности Усольского, Ангарского, Иркутского и Шелеховского районов.

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