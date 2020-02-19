Престиж рабочих специальностей повышают на чемпионате молодых профессионалов

Региональный этап проходит в эти дни в Иркутске. Парикмахеры, бармены, официанты — эти лишь малая часть, чему можно обучиться. Дело по душе нашел и глава региона Игорь Кобзев, он пек блины.

Никита — ученик 9 класса иркутской школы. В этом году участвует в чемпионате молодых профессионалов. Направление — ресторанный сервис.

Никита ЛЯШЕНКО, УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА: Даже если я не пойду на это учиться, то смогу устроиться на работу барменом, пригодится.

А пока это все-таки конкурс. И учитывается здесь многое: тонкости обслуживания, общение с гостями, правильность сервировки стола. Основная задача регионального этапа чемпионата молодых профессионалов — знакомство с рабочими специальностями.

Сегодня на творческой площадке встречают главу региона. Игорю Кобзеву сразу вручают символ чемпионата. И сразу после своеобразного посвящения врио губернатора пробует себя в кулинарии. Тесто для блинов выбирает свекольное. И, по собственному признанию, выпекает свой первый блин.

Игорь Кобзев убежден: чемпионат призван повысить престиж рабочих профессий в обществе, привлечь молодых инициативных людей к получению этих специальностей. А правительство Иркутской области, в свою очередь, обратит внимание представителей бизнеса к решению стратегических задач развития профессионального образования на территории региона.