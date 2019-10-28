Премьера «Иркутского Ералаша» состоялась в областном центре

Юные звезды. В городе прошла премьера «Иркутского Ералаша». Герои сюжетов – мальчики и девочки из Иркутска. Чтобы попасть в киножурнал, ребята прошли специальный кастинг и обучение. На днях они впервые увидели себя на большом экране. На премьере к молодым актерам обратился Борис Грачевский. Он поздравил ребят с успехом и теперь ждет их на съемках «Ералаша» в Москве. После премьерного показа сюжеты покажут по телевидению. Пройти кастинг в «Иркутский Ералаш» может каждый иркутянин от 5 до 25 лет.

Александра АФАНАСЕНКО, МЕНЕДЖЕР «СТУДИИ ЗВЕЗД» г. ИРКУТСКА: Изюминка та, что именно наши участники, наши иркутские ребята снимаются в этих сюжетах. И у каждого участника есть возможность сняться в большом московском «Ералаше», если они попадут к Борису Юрьевичу Грачевскому на ежегодный кинофестиваль.