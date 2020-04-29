Предпринимателям Центрального рынка Иркутска окажут поддержку

Меры поддержки предпринимателей, которые работают на территории Центрального рынка, поручил разработать вице-мэр Иркутска Руслан Болотов. На совещании обсудили и то, как вывести муниципальное предприятие из сложной ситуации. Как доложила исполняющая обязанности директора МУП «Центральный рынок» Вероника Титова, сейчас на рынке существует 817 торговых мест. Арендная стоимость одного квадратного метра от 17 до 18 тысяч рублей. По данным руководства рынка, часть предпринимателей просрочила оплату аренды за март и апрель. Тем временем, по словам предпринимателей, введение режима самоизоляции сказалось на работе торговых точек: выручка снизилась в несколько раз. Сегодня торговый рынок с проверкой посетил Руслан Болотов. Пообщался с арендаторами и продавцами, узнал мнение о работе.

Руслан БОЛОТОВ, ВИЦЕ-МЭР г. ИРКУТСКА: То, что мы должны с вами поддержать в сложившихся экономических условиях, — это факт. И обсуждений здесь быть не может. То, что мы обязаны разработать комплекс мер по выводу ситуации на рынке из кризиса и теневой составляющей, — это два. И это тоже не подлежит обсуждению. И это должно быть в обязательном порядке.