Праздник в преддверии Дня защиты детей прошел в Свердловском округе Иркутска

Праздник в преддверии Дня защиты детей прошел в Свердловском округе Иркутска

30.05.19

Игры и развлечения вместе с Микки Маусом, Человеком-пауком и Спанч Бобом. Детский праздник в преддверии Дня защиты детей прошел в одном из дворов Свердловского округа Иркутска. Его организовал благотворительный фонд Матиенко. Уже более 10 лет фонд помогает людям. В том числе, почти 70 многодетных семей ежемесячно получают продуктовые наборы или вещи. Радовать жителей района будут все лето.

 

Александр МАТИЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МАТИЕНКО:

Эти праздники мы будем проводить еженедельно, каждую неделю в одном из дворов Свердловского района мы будем проводить такой праздник, дарить детям хорошее настроение, подарки. Помимо этого, в ближайшее время запустим турниры по футболу, которые проводит благотворительный фонд Матиенко, и также планируем в этом году добавить мероприятия для старшего поколения.

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