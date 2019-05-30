Праздник в преддверии Дня защиты детей прошел в Свердловском округе Иркутска

Праздник в преддверии Дня защиты детей прошел в Свердловском округе Иркутска30.05.19
Игры и развлечения вместе с Микки Маусом, Человеком-пауком и Спанч Бобом. Детский праздник в преддверии Дня защиты детей прошел в одном из дворов Свердловского округа Иркутска. Его организовал благотворительный фонд Матиенко. Уже более 10 лет фонд помогает людям. В том числе, почти 70 многодетных семей ежемесячно получают продуктовые наборы или вещи. Радовать жителей района будут все лето.
Александр МАТИЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА МАТИЕНКО:
Эти праздники мы будем проводить еженедельно, каждую неделю в одном из дворов Свердловского района мы будем проводить такой праздник, дарить детям хорошее настроение, подарки. Помимо этого, в ближайшее время запустим турниры по футболу, которые проводит благотворительный фонд Матиенко, и также планируем в этом году добавить мероприятия для старшего поколения.
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