Праздник в честь Дня Победы организовали в поселке Жилкино

Цветы победы — красные гвоздики, а еще праздничный концерт и полевая кухня. Такую программу организовали для жителей поселка.

Этот отрывок фронтового письма — часть концертной программы приуроченной к 73 годовщине со Дня победы в Великой отечественной войне. Праздничное мероприятие проходит в поселке Жилкино. В этом сквере, который начали благоустраивать в прошлом году собрались местные жители, чтобы поздравить ветеранов и почтить память тех, кто отдал свои жизни за наше мирное небо.

Светлана КУЗНЕЦОВА, ДЕПУТАТ ДУМЫ г.ИРКУТСКА: Мы видим какое количество жителей пришли на праздник. В этом году будет второй этап строительства сквера и мы надеемся, что это место станет притяжением для всех жителей поселка.

В сквер организована аллея памяти героев войны. Фотографии принесли местные жители. На праздник собрались почти 600 человек. Пришли целыми семьями — бабушки, дедушки, родители, внуки и даже правнуки. Для ветеранов цветы победы — красные гвоздики.

Нина ЕГОРОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА п. ЖИЛКИНО: Сейчас все современное. Мы раньше как жили. У нас даже автобуса не было. в город ходили пешком . И если какие-то торжества. Конечно не так как сейчас. Сейчас все благо для нас. Особенно для Жилкино.

Для гостей праздника организаторы подготовили полевую кухню. На раздаче волонтеры в военной форме. Попробовать гречневую кашу на костре могли все желающие. Праздник с танцами и песнями продлился несколько часов.