Праздничный концерт состоялся в иркутском микрорайоне Ново-Ленино

День Победы отмечали сегодня и в иркутском микрорайоне Ново-Ленино. Там для ветеранов подготовили праздничный концерт. Заслуженные коллективы города и детские творческие ансамбли исполнили песни военных лет.

Здесь, в микрорайоне Ново-Ленино, все: дети, их родители и ветераны войны — празднуют тот день, когда солдаты советской армии одержали победу над фашистскими захватчиками. Иркутяне вместе, одной большой семьей вспоминают страшные события военных лет. Слезы радости от гордости за свою страну и горечь от утраты близких сегодня объединили горожан.

Валентина СЕРГАЧЕВА, РЕБЕНОК ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:

Это счастье, это хороший день, это такие люди… Пусть все знают, что у нас был праздник, что у нас была Победа, что мы победили!

Ветеранов войны в Ленинском округе осталось всего 780 человек. Еще неделю назад их было на три больше. Время неумолимо забирает героев Великой Отечественной. И в каждой семье есть история советских солдат и тружеников тыла.

Артур МЕЩАНИНОВ, ДИРЕКТОР СТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ, УЧАСТНИК ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5 ОТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Моя мама была узником фашистской неволи, ей сейчас 80 лет, в этом году будет, 39 года рождения. Когда ей было 3 года, она попала на оккупированную территорию, и потом немцы их вывезли в Прибалтику. Поэтому мы хотим донести и донесем эту память о Великой Отечественной войне до наших детей, внуков, правнуков.

В честь героев войны Артур Мещанинов организовал концерт. Поздравить ветеранов с самым главным праздником вышли творческие коллективы. Исполнили песни тех лет, стихи. Работала полевая кухня, всех желающих угостили кашей с тушенкой и чаем. Для детей организовали познавательную программу, чтобы еще раз напомнить подрастающему поколению даже спустя 74 года подвиг тех, кто защищал Родину, забывать нельзя.