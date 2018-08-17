Праздничные торжества в честь 55-летия иркутского Академгородка продлятся 2 дня

В эти выходные научный центр города отметит 55-летие. Сейчас в институтах трудится более 3 тысяч человек.

1957 год ознаменовался принятием решения о создании Сибирского отделения Академии наук СССР и решением об организации ряда Институтов в столице Приангарья. Рождение научного центра в Иркутске принято считать с момента постройки первого вспомогательного лабораторного корпуса Института органической химии. Он начал свою работу в 1963 г. Затем начали появляться институты геохимии, земной коры и энергетики. Но не только храмами науки начала заполняться пространство на левом берегу Ангары.

Олег ФЕДОРОВ КОРРЕСПОНДЕНТ НОВОСТЕЙ «СЕЙ ЧАС»: Жилой массив Академгородка берет свое начало с этих зданий. В 1963 году сюда начали заселяться ученые и научные сотрудники со всех городов СССР.

Академик РАН, специалист в области геохимии Михаил Кузьмин в 1960 году окончил геологический факультет Московского государственного университета. Рассказывает, как ему предлагали остаться в аспирантуре, но он выбрал далекую Сибирь. Сначала в Иркутске жил в первом поселке ученых, который тогда располагался в районе ГЭС, занимая несколько деревянных домов по улицам Приморская и Касаткина. А через несколько лет он стал одним из первых постояльцев нового городского района уже на территории иркутского Академгородка.

Михаил КУЗЬМИН ЖИТЕЛЬ г. ИРКУТСКА: И вот в 63 году мы впервые получили квартиру вот в этом доме на третьем этаже 10 квартира. Конечно всегда приятно вспомнить молодые годы, тем более здесь уже рождались наши потомки дочь родилась, потом сын, вот мы в 69 году в этом доме мы отмечали день рождения моего сына.

Расцвет численности научного сообщества Иркутска пришелся на 80-е годы прошлого столетия. В то время в научной деятельности города трудилось около 5 тысяч ученых. Сегодня общее число тружеников различных научных сфер снизилось и составляет чуть более 3 тысяч научных сотрудников. Чего не скажешь об общем приросте численности жителей Академгородка.

Василий ЩЕРБАК ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА по ОБЩИМ ВОПРОСАМ: Если говорить о населении Академгородка, то за последние оно значительно увеличилось, потому что введены в эксплуатацию жилой комплекс Сигма и еще несколько лет назад Академгородок насчитывал примерно 10-12 тысяч населения, сегодня это уже 15 тысяч. Это много и инфраструктура Академгородка тоже меняется, для нас очень важно, что введется новая школа 19.

В этом году 12 дворовых территорий Академгородка получат новый облик: будут отремонтированы детские и спортивные площадки, асфальтовое покрытие, а также впервые будет произведена реконструкция площади городка ученых, где появится фонтан, зоны отдыха и озеленение. Но как и полвека назад главным останутся люди, которые и делают Академгородок двигателем науки Восточной Сибири.