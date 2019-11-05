Праздничное шествие в День народного единства состоялось на Иерусалимской горе в Иркутске

Праздничное шествие, посвященное Дню народного единства, прошло в самом сердце Иркутска — историко-мемориальном комплексе Иерусалимская гора. Более 300 горожан почтили память о тех, кто основал столицу Восточной Сибири. Выбрали место неслучайно: музей под открытым небом как символ единения людей разных национальностей и религий.

В столице Восточной Сибири сложилась своя особенная традиция. 4 ноября горожане и гости областного центра собираются в самом сердце Иркутска, общаются, делятся историей своих семей. Для них единение не пустые слова.

Ольга ЖИЛКИНА, ИРКУТЯНКА: Это большой праздник, чтобы не было ссор между народами, чтобы все были едины. Нам что делить-то? Мы живем дружно.

И действительно в Иркутске сегодня проживают представители более 120 национальностей. Сохраняют добрососедские отношения. Традиционным стало проводить «шествие памяти» в историко-мемориальном комплексе Иерусалимская гора. В этом году завершили второй этап его реконструкции. Бывший центральный парк преобразился до неузнаваемости. Но даже с течением времени не потерял своей значимости. Благодаря совместным усилиям удалось восстановить историческую справедливость и создать музей под открытым небом.

Аарон ВАГНЕР, ГЛАВНЫЙ РАВВИН г. ИРКУТСКА и ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Я думаю, что больше символизирует такой лозунг: «Даже что мы разные, но мы едины». То, что мы можем уважать другое мнение и даем ему уважение. Когда есть взаимоуважение — это самое-самое-самое главное. И понимание, что когда мы объединяемся, неважно, в каком-то проекте, каком-то деле, мы можем добиться результата, место, где мы находимся, как раз доказывает эту вещь.

Если в 2014-м на памятном мероприятии едва собиралось два десятка человек, то в этом году в шествии прошли более 300 горожан. Не остался в стороне и мэр Иркутска Дмитрий Бердников. Вместе со всеми присутствующими он возложил цветы к памятным местам. А в завершение в небо отправили белых голубей — символ мира и единения.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, МЭР г. ИРКУТСКА: Как нельзя лучше в День народного единства этот праздник, праздник единения, собираться здесь, в этом центральном месте для нашего города, для иркутян, для истории города. Хочу напомнить, что более 100 тысяч человек, по разным оценкам, захоронены здесь, на этом месте. Это люди разных конфессий, сословий, разных национальностей, и как нельзя лучше символизирует дух объединения это место.

После шествия памяти мэр Иркутска Дмитрий Бердников посетил праздничный концерт, посвященный Дню народного единства на бульваре Постышева. Выступали творческие коллективы города, работали интерактивные площадки, полевая кухня. Кроме того, участники устроили танцевальный патриотический флешмоб и развернули российский флаг.