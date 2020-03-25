Правительство области разрабатывает меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Снижение ставок по аренде для малого и среднего бизнеса, предоставление отсрочек арендных платежей — эти меры предлагают уже сегодня в помощь предпринимателям в условиях работы во время пандемии коронавируса.

Будний день. Зал одного из крупных ресторанов Иркутска пустой. До эпидемии здесь проходило 50 бизнес-ланчей, сегодня от силы 10. Посещаемость упала вполовину, говорят рестораторы. А это напрямую влечет за собой снижение выручки.

Арсений МИТИН, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СЕТИ РЕСТОРАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА в СФЕРЕ УСЛУГ, ТОРГОВЛИ и ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ:

Сегодня речь основная идет о работе с арендодателями, о понижении, либо арендных каникулах, либо заморозке. Каждый по-разному подходит к вопросу о выработке единого механизма, который даст возможность убрать социальную напряженность, нам позволит платить зарплаты, авансы, чтобы люди не остались без денег, продуктов.

В Иркутске 750 заведений общепита. А еще турбизнес и торговля. Все эти сферы в кризисе, который вызвала пандемия коронавируса. Общая задача сегодня, об этом заявили в региональном правительстве, — сохранить важный для экономики области сегмент, где занято немало жителей. Предпринимателей надо поддержать. В ближайшее время Игорь Кобзев направит в ресурсоснабжающие организации письмо, в котором предложит меры поддержки предпринимательства. В первую очередь, это серьезные льготы по оплате услуг ЖКХ.

Владимир ГОРДЕЕВ, И.О. МИНИСТРА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Стараемся работать с листа, буквально сегодня начали отрабатывать по подготовке писем к ресурсоснабжающим организациям, рестораторам и предпринимателям адресно, что мы можем сделать конкретно по их направлениям.

Еще одно из возможных решений, которое обсуждают, — обращение к арендодателям области, чтобы они на время заморозили, а лучше снизили ставки по аренде для малого и среднего бизнеса, предоставили отсрочку арендных платежей.



