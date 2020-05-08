Пожилая иркутянка нуждается в помощи и внимании

Квартира превратилась в свалку. Уже два года жители дома в предместье Рабочем Иркутска жалуются на неприятный запах и насекомых. Очаг всех бед в квартире пожилой женщины. Ее хозяйка каждый день несет домой пакеты с мусором. Как помочь человеку с синдромом Плюшкина, расскажем далее.

Каждый день Роза Михайловна моет полы в подъезде. Борется с насекомыми и запахом гнили, который исходит из квартиры. С порога гостей встречают мухи и тараканы. В каждой комнате изобилие мусора: одежда, коробки и остатки продуктов. Пожилая женщина приносит их с помойки. Электричества в квартире нет. А воду Роза Михайловна набирает из туалета. Квартира превратилась в свалку 2 года назад. По словам соседей, в состоянии пожилой женщины виноваты родственники. За Розой Михайловной никто не ухаживает, хотя есть сын и дочь.

Тамара БОРДУНОВА, СОСЕДКА: Сказали, что у нее дочь Наташа. Наташе 58-57 лет. Она переписала на себя квартиру и карточку сделала на себя. У нее дочь есть, у нее сын есть. А какое право мы имеем в чужую квартиру заходить, в собственность чужую? Потом на нас что скажут. Что там украли, может, у нее там деньги, золото.

Розе Михайловне очень нужна помощь: вывезти весь мусор, подключить воду и электричество. А еще регулярно присматривать за женщиной, чтобы квартира вновь не превратилась в свалку.

Ольга ФЕДОРОВА, ИРКУТЯНКА: Она сейчас стояла плакала. Она сказала: «Я боюсь, что меня выгонят отсюда». Как нам так сделать по-доброму, по-человечески? Давайте поможем человеку одному старенькому. Покушать, помыться. Чтобы у нее был соцработник. Хотя бы раз в неделю просто за ней наблюдал.

Неравнодушные призывают помочь поставить женщину на ноги. Добровольцы ищут возможность связаться с дочерью Розы Михайловны. Уверены, пенсионерка может вернуться к достойной старости. В любом случае жить с мусором и тараканами нельзя.



