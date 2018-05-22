Пожарные раритеты вновь выедут на улицы города

Совместными усилиями спасателей и механиков удалось отреставрировать 11 машин. У иркутян даже есть возможность посидеть за рулем необычной техники.

Александр Бикинин работает над самой важной частью автомобиля. Сейчас проверяет состояние и приступает к главному — сборке двигателя. В этот Москвич 1955 года выпуска его поставят еще не скоро. Сначала нужно привести в порядок кузов. Опытный механик признается, сложность не в самой работе.

Александр БИКИНИН, АВТОМЕХАНИК:

Сложно не сложно. Все дело в запчастях. Нет комплектующих, запчастей. Ищем через интернет, где как находим — то и устанавливаем. Бывает, для восстановления одного автомобиля приходится ездить привозить с других областей автомобили и использовать как доноры.

С деталями для этой сельскохозяйственной тележки повезло. Все нашлось быстро. И уже сегодня машина во всей красе. Вместе с ней на фестиваль «АвТоМотоШоу» приедут и эти пожарные автомобили. Александр Бикинин подарил новую жизнь двум из 11 спец машин МЧС. Сейчас они располагаются в музеях города.

Андрей ЗАЛОЗНЫЙ, НАЧАЛЬНИК ИРКУТСКОГО ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ГАРНИЗОНА: У нас порядка 11 единиц исторической техники, которая в разное время в советскую эпоху использовалась пожарной охраной. Мы будем участвовать уже 4 раз. В этому году будем выставлять 9 единиц техники.

Все экземпляры можно будет не только увидеть своими глазами, но и сесть за руль раритетов — как в ретро музее авто и мото техники, так и на стадионе Труд уже в начале июня.

Владимир АСТАФЬЕВ, ОРГАНИЗАТОР «АВТОМОТОШОУ»: Будут участвовать музеи МЧС, МВД. Кроме того, ДОСААФ выставит свою технику. В общем будет все ярко, динамично, круто. Я думаю, мы не подведем наших зрителей.

Сегодня заявки подали уже 80 участников. И с каждым днем их количество возрастает.