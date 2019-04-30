Пожарной охране 370 лет

Юбилейную дату в Иркутском гарнизоне отмечают традиционными соревнованиями по многофункциональному пожарно-спасательному многоборью. В них принимают участие сотрудники МЧС со всей области. Поднимают тяжести, используют навыки оказания первой медицинской помощи, показывают свою физическую подготовку. Все эти умения необходимы спасателям для работы в сложных и опасных условиях.

Василий РАЗУМНОВ, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ГУ МЧС РОССИИ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Соревнования уже стали традиционными, проводим мы их на территории города Иркутска уже в четвертый раз. Сегодня принимают участие не только огнеборцы федеральной пожарной службы, но и других частных видов пожарной охраны.