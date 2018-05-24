Последние звонки прозвучали для одиннадцатиклассников Приангарья

Только в Иркутске школы заканчивают 3 тысячи 800 учеников. Экзамены начнутся только в понедельник.

За 11 лет для этих школьников прозвенело 28 тысяч звонков. Теперь они собрались, чтобы услышать последний. Но прежде, слова благодарности для тех, кто стал им второй семьей .

Соня КАЗАНЦЕВА, ВЫПУСКНИЦА ШКОЛЫ №1 г. ИРКУТСКА: Конечно, грустно расставаться со школой в которой я провела 11 лет, учусь я с первого класса здесь и для меня это волнительный момент. не знаю как слезы сдерживать ,очень тяжело. Я думаю самым ценным останется наш классный руководитель. Она всегда заботилась о нас и относилась к нам как мама.

Слезы на глазах еще вчерашних школьниках, родителей и педагогов. Для классного руководителя 11 «Б» школы номер 1 областного центра это пятый выпуск. Ульяна Бузунова всегда была рядом с ребятами. Для нее цветы и стихи, а после крепкие объятия. Она не говорит им прощай, а только до свидания, ведь ее 11 «Б» обещает заглядывать.

Ульяна БУЗУНОВА, УЧИТЕЛЬ ШКОЛЫ №1 г. ИРКУТСКА: Конечно, тяжело отпускать .Но с другой стороны я спокойна .Ребята замечательные, самодостаточные , умные. Они знают какой путь уже выбрали. Я за них спокойна . Это уже личности, который выросли. 18 летние личности.

В этом году со школьной скамьей прощается 3 тыс. 800 одиннадцатиклассников Иркутска. Еще 6 тыс. 700 учеников заканчивают 9й класс. Кто-то из них продолжит получать знания в школе, а кто-то уже будет получать профессию .Сегодня на старшеклассников с вдохновением смотрят первоклашки. Им еще предстоит пройти этот длинный путь во взрослую жизнь. Этот день особенно волнительный и для родителей — время принять, что их дети повзрослели.

Оксана ЮНЧИК, МАМА ВЫПУСКНИКА: Конечно, это завершение какого-то определенного этапа .Печально расставаться с этой беззаботным временем.Теперь моему ребенку придется самому принимать решение.По утрам просыпаться. Естественно волнение присутствует. Дальше взрослая жизнь начнется.

Праздник праздником, но расслабляться некогда. Аттестат зрелости еще не получен, впереди ЕГЭ. Уже завтра первый экзамен у девятиклассников. Они проверят знания иностранных языков. 28 мая первые экзамены по географии и информатике будут сдавать одиннадцатиклассники. А пока для них звучит тот самый звонок, которого они ждали 11 лет.