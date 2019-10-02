Породистых собак все чаще бросают их хозяева

Завели породистую собаку, но поиграли и выкинули. Таких историй с каждым днем становится все больше. Люди покупают ротвейлеров, доберманов, стаффордширских терьеров. Те породы, воспитанию которых нужно уделять особенное внимание. В итоге, не справившись, выбрасывают животных на улицу. Сейчас только в одном иркутском стационаре на передержке шесть чистопородных псов.

Породистого Ская бросили две недели назад. У него отличная родословная, собака с документами и прививками. Крупный, здоровый, молодой пес. Но прежним хозяевам он стал не нужен. Кинологи говорят: Скай добрый, без агрессии, адекватно реагирует на людей. Но доберманом надо заниматься. Скаю всего год и два месяца. И ошибки, допущенные при воспитании, еще легко исправить. В стационаре «Мое собачье дело» сейчас на передержке доберманы, американские бульдоги, стафф, такса. От породистых собак сегодня отказываются все чаще.

Татьяна КОНСТАНТИНОВА, ДИРЕКТОР СТАЦИОНАРА «МОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО»: Если взять статистику на этот год, то у нас сейчас сидит шесть собак-отказников, чистопородных. Отказываются по разным причинам: рождение ребенка, побоялись или просто надоел. Сидит доберман худой и истощенный. Хозяева его сами привезли, посадили в клетку и сказали: «Как ты нам надоел!»

Стафф Снежка в стационаре уже полгода. Она здесь на дожитии. Старенькая, глухая. Но очень добрая и общительная. Таких почти нереально устроить в семью. Сейчас у нее появился покровитель. Алена Андерс финансово помогает стационару. Сегодня приехала, погуляла со Снежкой и привезла ей корм. Забрать к себе домой собаку девушка не может по состоянию здоровья. Но и оставаться в стороне не может, слишком остро сейчас стоит проблема брошенных животных.

Алена АНДЕРС: У меня аллергия, астма, но, несмотря на это, я помогаю животным, занимаюсь благотворительностью. Сегодня я приехала к Снежке, к нашей собачке.

У американского бульдога Ветра тоже грустная история. Псу диагностировали рак. Ухаживать за ним хозяева не стали и бросили. Хотя Ветер общительный и терпеливый. Даже химиотерапию стойко переносит. И ждет, что его все же возьмут к себе добрые люди. Так же, как Снежка и Скай, которые ждут заботы и ласки.

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