Популярный футбольный видеоблогер Евгений Савин спасает футбольный клуб «Зенит»

Популярный футбольный видеоблогер Евгений Савин спасает футбольный клуб «Зенит»

31.01.20

О том, как иркутская команда полгода живет без зарплаты, экс-нападающий томской «Томи» рассказал в новом выпуске своего видеоблога. Напомним, игроки полгода не получают зарплату.  А в свободное от тренировок время футболисты подрабатывают таксистами, грузчиками и посудомойщиками. Руководство клуба признается, что они держатся исключительно за счет энтузиазма местных спортсменов, которые очень хотят играть в футбол. Также Евгений Савин рассказал, о проблемах других клубах зоны «Восток» во втором дивизионе, где выступает «Зенит».

 

Евгений САВИН, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, БЛОГЕР:

Каждый год в ПФЛ в зоне «Восток» умирают команды, сейчас их всего шесть. Они разваливаются из-за финансовых проблем или проблем с лицензией. В чем причина, кто в этом виноват, постараемся разобраться.

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