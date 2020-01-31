Популярный футбольный видеоблогер Евгений Савин спасает футбольный клуб «Зенит»31.01.20
О том, как иркутская команда полгода живет без зарплаты, экс-нападающий томской «Томи» рассказал в новом выпуске своего видеоблога. Напомним, игроки полгода не получают зарплату. А в свободное от тренировок время футболисты подрабатывают таксистами, грузчиками и посудомойщиками. Руководство клуба признается, что они держатся исключительно за счет энтузиазма местных спортсменов, которые очень хотят играть в футбол. Также Евгений Савин рассказал, о проблемах других клубах зоны «Восток» во втором дивизионе, где выступает «Зенит».
Евгений САВИН, ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, БЛОГЕР:
Каждый год в ПФЛ в зоне «Восток» умирают команды, сейчас их всего шесть. Они разваливаются из-за финансовых проблем или проблем с лицензией. В чем причина, кто в этом виноват, постараемся разобраться.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.