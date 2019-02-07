Помочь найти работу многодетной матери из Иркутска

С такой просьбой к губернатору Приангарья обратился уполномоченный по правам человека в Иркутской области. Кировский суд областного центра отказал в восстановлении на работе женщине предпенсионного возраста Ольге Войчик. У нее пятеро детей, один из них инвалид детства. Женщина работала санитаркой в 3-й городской больнице. Ее уволили, и уже полгода как она и ее семья лишены средств к существованию. Пока длятся судебные тяжбы, Ольга пытается найти работу, но все безуспешно.

Виктор ИГНАТЕНКО, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Семья находится в очень тяжелом материальном положении. Мы, конечно, необходимую помощь оказали, но это же не решение проблемы. Она не может трудоустроиться. Ищет работу все эти полгода. Поэтому я с учетом вот этой непростой ситуации житейской обратился к губернатору Иркутской области с просьбой, чтобы он дал поручение рассмотреть вопрос о ее трудоустройстве. Судиться можно очень долго, но семью надо кормить, семью надо содержать.